Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Флеш" заявив про активізацію РФ у застосуванні комплексів РЕБ проти Starlink

1 хв читати
Додати як джерело

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив про різке збільшення кількості комплексів супутникової радіоелектронної боротьби (РЕБ), які застосовує РФ для протидії системам Starlink.

"Ми продовжуємо фіксувати різке зростання кількості комплексів супутникової радіоелектронної боротьби проти "Старлінків"", – зазначив Бескрестнов у дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

За словами радника президента, такі комплекси з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу лінії фронту.

"Комплекси з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу фронтів", – повідомив Бескрестнов.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CnVVneCjM/?mibextid=wwXIfr

#війна #технології #рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка 86 сенаторами США процедурного голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії є пер…

Читати

Санкційний законопроєкт проти РФ має підтримку 61 сенатора США, рухаємося до його ухвалення – Зеленський

Підтримка санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення, заявив президент…

Читати

Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами напередодні голосування щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій напередодні …

Читати

У день поховання Ліндсі Грема Сенат США розпочне голосування за законопроєкт про санкції проти РФ – ЗМІ

У день поховання автора законопроєкту Ліндсі Грема Сенат США розпочне процедурне голосування за документ про санкції проти Росії та Ірану, який перед…

Читати