"Флеш" заявив про активізацію РФ у застосуванні комплексів РЕБ проти Starlink

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив про різке збільшення кількості комплексів супутникової радіоелектронної боротьби (РЕБ), які застосовує РФ для протидії системам Starlink.

"Ми продовжуємо фіксувати різке зростання кількості комплексів супутникової радіоелектронної боротьби проти "Старлінків"", – зазначив Бескрестнов у дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

За словами радника президента, такі комплекси з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу лінії фронту.

"Комплекси з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу фронтів", – повідомив Бескрестнов.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CnVVneCjM/?mibextid=wwXIfr