Трамп: Велика честь зустрітися з Зеленським, зустріч пройшла дуже добре

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пройшла дуже добре, зазначивши, що під час переговорів сторони обговорили багато питань.

"Велика честь зустрітися з Президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", – повідомив президент США за підсумками зустрічі із Зеленським, поширивши допис у соціальній мережі Truth Social.

Як повідомлялося, раніше президент України інформував, що обговорював з Трампом дипломатичний процес, ліцензі на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot "та деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Окрім того, прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт заявляла про продуктивність перемовин президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Джерело: https://x.com/whitehouse/status/2082286757765107912?s=46