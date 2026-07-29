Зеленський: Україна щодня закликає до припинення війни, але Путін не хоче навіть перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня закликає до припинення війни та готова до встановлення тимчасового перемир'я для початку дипломатичних переговорів, однак очільник Кремля Володимир Путін не демонструє готовності до такого кроку.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Ми просимо – знаєте, президент Трамп хоче цього, і європейці теж хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо зупинити цю війну, щоб – як мінімум – домовитися про перемир'я на певний час і дати дипломатам можливість вести переговори. Але Путін не хоче", – сказав глава держави в ефірі програми "Hannity" на Fox News.

Президент зазначив, що саме тому необхідно діяти рішуче та посилювати тиск на Росію.

"Ось у чому проблема. Ось чому ми маємо реагувати, бути рішучими, бути сильними. І не тільки ми. Ми розраховуємо на санкції. До речі, законопроект Ліндсі був дуже важливим", – додав він.

Джерело: https://x.com/foxnews/status/2082278904559980605?s=46