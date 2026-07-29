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Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з сенаторами США
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з сенаторами США | Фото: https://www.facebook.com/share/p/1HgLCXWLt1/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка 86 сенаторами США процедурного голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії є першим кроком до реалізації планів сенатора Ліндсі Грема та кроком до миру.

"Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів – 86 сенаторів підтримали документ", – написав Зеленський у дописі, поширеному у Facebook за підсумками зустрічі з сенаторами у Капітолії США.

За словами президента, це голосування є першим кроком до реалізації планів Ліндсі Грема.
"Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив про зустріч у Вашингтоні з представниками обох партій Сенату США, у якій взяли участь понад 60 сенаторів: "Дякую за цю підтримку й високу оцінку результатів наших воїнів на фронті та українських спроможностей справедливо відповідати Росії на її удари по наших людях".

Зеленський зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили низку питань, передусім антибалістичний захист, а також подякував за готовність допомагати Україні.
 

#україна #сенат #сша #підтримка
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