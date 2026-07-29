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Сенат США підтримав просування санкцій проти РФ із перевагою 86 голосів "за" проти 12 – ЗМІ

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Сенат США підтримав просування санкцій проти РФ із перевагою 86 голосів "за" проти 12 – ЗМІ

Процедурний крок до ухвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії зробив у вівторок Сенат США, підтримавши його подальший розгляд 86 голосами "за" проти 12 "проти", повідомляє Associated Press опираючись на результати голосування.

Законопроєкт, над яким понад рік працювали Грем, Блументаль та інші сенатори, передбачає можливість запровадження президентом США тарифів щодо п'яти найбільших у світі покупців російської нафти або природного газу, серед яких Китай та Індія.

Документ містить винятки для країн, які імпортують менш як 15% природного газу з Росії та вживають заходів для скорочення цього імпорту.

Також законопроєкт передбачає санкції проти президента РФ Володимира Путіна, високопосадовців російського політичного та військового керівництва, фінансових установ і енергетичних проєктів Росії.

Крім того, він розширює американські санкції проти старих нафтових танкерів із повторною реєстрацією, які Москва використовує для обходу чинних обмежень щодо російської нафти та енергетичних доходів.

"Двопартійне процедурне голосування із результатом 86-12 відбулося через кілька годин після похорону республіканського сенатора Ліндсі Грема від Південної Кароліни – головного переговорника щодо законопроєкту. Зеленський, який перебував у Вашингтоні для участі у церемонії прощання з Гремом, перед цим зустрівся із сенаторами та повідомив їм, що Україна досягає успіхів у війні з Росією, але все ще потребує більшої допомоги від США", – йдеться в повідомленні.

 

Джерело: apnews.com/article/russia-sanctions-senate-graham-ukraine-zelenskyy-1d5b6ee3082e40942…

#законопроєкт #україна #голодовка #сша
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