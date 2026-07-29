Санкційний законопроєкт проти РФ має підтримку 61 сенатора США, рухаємося до його ухвалення – Зеленський

Підтримка санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками закритої зустрічі із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій у Капітолії США.

"Голосування вже на рівні 61 голосу, тож ми рухаємося до ухвалення цього законопроєкту. Він буде ухвалений", – сказав Зеленський.

Як зазначається , йдеться про санкційний законопроєкт, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, який спрямований на посилення тиску на Росію через її війну проти України.

Сенат США у складі 119-го скликання налічує 100 сенаторів від 50 штатів. Наразі 53 сенатори представляють Республіканську партію, 45 – Демократичну, ще двоє були обрані як незалежні, однак входять до демократичної коаліції.