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Санкційний законопроєкт проти РФ має підтримку 61 сенатора США, рухаємося до його ухвалення – Зеленський

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Підтримка санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками закритої зустрічі із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій у Капітолії США.

"Голосування вже на рівні 61 голосу, тож ми рухаємося до ухвалення цього законопроєкту. Він буде ухвалений", – сказав Зеленський.

Як зазначається , йдеться про санкційний законопроєкт, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, який спрямований на посилення тиску на Росію через її війну проти України.

Сенат США у складі 119-го скликання налічує 100 сенаторів від 50 штатів. Наразі 53 сенатори представляють Республіканську партію, 45 – Демократичну, ще двоє були обрані як незалежні, однак входять до демократичної коаліції.

#україна #сенат #законопроект #сша
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