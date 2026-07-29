В України мають бути засоби, здатні знищувати повітряні цілі – від іранських "Шахедів" до російських дронів

Україна має отримати можливості для виробництва та застосування засобів, зокрема Patriot, здатних знищувати різні типи повітряних загроз – від іранських ударних безпілотників "Шахед" до російських дронів, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками закритої зустрічі із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій у Капітолії США.

"Ми говоримо про ракети Patriot, і це справді було те, про що ми говорили із сенаторами, щоб Україна справді могла виробляти все, що може знищувати все – від іранських "Шахедів" до російських дронів тощо", – сказав Зеленський у відео, поширеному кореспондентом Радіо "Свобода" Алексом Рауфоглу.

За його словами, Україна вже має дрони та сучасні системи радіоелектронної боротьби, однак основною проблемою залишаються протибалістичні системи та ракети.

"Реальна проблема – це протибалістичні системи та протибалістичні ракети. І, звичайно, я поділився тим, що нам потрібно", – наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що передав відповідну інформацію президенту США Дональду Трампу, а після зустрічі з ним обговорив ці потреби також із американськими сенаторами.

"Сьогодні я був йому (Трампу – ІФ-У) вдячний за цю зустріч, а тепер я ділюся цим із сенаторами. Тож ми спробуємо впоратися з цим. Це великий, великий виклик", – заявив глава держави.

За його словами, питання посилення української протиповітряної оборони та забезпечення необхідними системами стало одним із ключових під час переговорів у Капітолії США.