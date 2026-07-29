Зеленський: санкційний законопроєкт проти РФ є сигналом для Європи та підтримкою для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт проти Росії, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, є важливим не лише для посилення тиску на Москву, а й потужним сигналом для Європи та підтримкою для України.

Про це глава української держави сказав за підсумками закритої зустрічі із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій у Капітолії США.

"Ми дуже вдячні сенаторам, і ми дуже вдячні за цю дискусію. Дискусія була детальною щодо того, як допомогти Україні, і ми вдячні, що цей законопроєкт є дуже важливим", – сказав Зеленський у коментарі для журналістів після зустрічі, згідно з відео, поширеним кореспондентом Радіо "Свобода" Алексом Ракфоглу.

За словами президента, санкції та тиск на Росію мають важливе значення не лише у контексті обмеження можливостей РФ фінансувати війну.

"Санкції, тиск на Росію є дуже важливими, і це справді дає… Це не лише про гроші, про те, як Росія фінансує цю війну, але це також великий сигнал для Європи, великий сигнал для України, велика підтримка для нашого народу", – наголосив Зеленський.