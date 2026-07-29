Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами напередодні голосування щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій напередодні голосування в Сенаті щодо законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії.

Як свідчить пряма трансляція, поширена телеканалом Fox News у ніч на середу, після завершення закритої зустрічі сенатори від Республіканської та Демократичної партій провели брифінг для представників ЗМІ.

"Президент України Володимир Зеленський прибуває до Капітолію США для проведення закритої зустрічі з сенаторами напередодні важливого голосування в Сенаті щодо законопроекту сенатора Ліндсі Грем про санкції проти Росії", – зазначається в повідомленні, поширеному телеканалом.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters зазначало, що у день поховання автора законопроєкту Ліндсі Грема Сенат США розпочне процедурне голосування за документ про санкції проти Росії та Ірану, який передбачає посилення економічного тиску на Москву через її вторгнення в Україну та обмеження доходів від експорту російських енергоносіїв.

"Сенат планує проголосувати за законопроєкт у вівторок після того, як законодавці зустрінуться із Зеленським, який прибув до Вашингтона на похорон Грема та для зустрічі з Трампом. Група республіканських і демократичних законодавців у вівторок оголосила про домовленість щодо голосування за законопроєкт, який тепер має назву "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", і заявила про намір просунути його далі", – йдеться в повідомленні.