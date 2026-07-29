В Офісі президента подякували за слова підтримки України під час прощання із сенатором Гремом

Офіс президента України подякував за слова підтримки українського народу під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, зазначивши, що можливість України вистояти у війні та продовжувати захищати свою державу значною мірою забезпечена допомогою міжнародних партнерів.

У відомстві відреагували на промову ведучого авторської програми "Hannity" на телеканалі Fox News Шона Генніті під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який звернувся до президента України Володимира Зеленського, присутнього на заході.

"Дякуємо, @seanhannity (Шон Генніті – ІФ-У), за ваші слова та за підтримку нашого народу. Те, що Україна вистояла, що вона продовжує жити і що ми продовжуємо захищати нашу країну, значною мірою завдячує нашим друзям і партнерам", – зазначили в Офісі президента України у дописі в соціальній мережі X.

Генніті під час своєї промови зазначив, що Грем був би глибоко зворушений і відчував би велику честь через те, що президент України Володимир Зеленський подолав довгий шлях, аби бути присутнім на церемонії.

"Бачу, що тут присутній президент Зеленський. Президенте Зеленський, я знаю, що Ліндсі був би глибоко зворушений і відчував би велику честь від того, що Ви подолали цей довгий шлях, аби бути тут сьогодні", – сказав Генніті.

Він зазначив, що Ліндсі Грем помер невдовзі після повернення з чергової небезпечної поїздки до Києва, де зустрічався із Зеленським.

За словами Генніті, у приватних розмовах сенатор часто висловлював захоплення силою українського президента у протистоянні Росії.

"У наших приватних розмовах він часто дивувався Вашій силі у протистоянні одному з найжорстокіших режимів у світі. Він бачив у вас – і одного разу сказав мені про це – воїна-поета або воїна-коміка", – зазначив ведучий.

Генніті також наголосив, що, на його думку, Україна мала б зазнати поразки за кілька місяців, однак країна продемонструвала бойовий дух, якого ніхто не очікував.

"І на папері, думаю, всі погодяться, що на папері Україна мала б зазнати поразки за кілька місяців. А ось минуло майже п'ять років, і ваша країна продемонструвала бойовий дух, якого ніхто й не передбачав. Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників", – сказав Генніті.

Як зазначається , президент України Володимир Зеленський був присутній на церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Під час заходу український президент перебував серед іноземних гостей та сидів поруч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і його дружиною Сарою Нетаньягу.

Джерела: https://www.youtube.com/watch?v=Yre8PMw4TtE

https://x.com/apukraine/status/2082203745186705735?s=46