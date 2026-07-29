Каллас закликала Іран припинити військову допомогу РФ, що сприяє ударам по Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала Іран припинити військову підтримку Росії під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, наголосивши, що постачання для Москви допомагають їй продовжувати атаки та завдавати втрат цивільному населенню України.

"Я ще раз закликала Іран припинити військову підтримку Росії. Москва завдає дедалі більших втрат серед цивільного населення в Україні, і будь-які постачання, які вона отримує, допомагають їй вбивати ще більше цивільних осіб. Україна має право на самооборону", – написала Каллас у дописі, поширеному в соціальній мережі X.

За її словами, під час розмови з Арагчі сторони також обговорили ситуацію в Перській затоці та війну Росії проти України, яку Москва останніми днями ще більше загострила.

Вона також повідомила, що вітає розмову міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з Арагчі, метою якої було зменшення напруженості.

"Обнадійливим є те, що Андрій Сибіга поспілкувався з Арагчі з метою зменшення напруженості. Я готова підтримати ці зусилля", – додала Каллас.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що перемир'я в Перській затоці може дати посередникам час для пошуку шляху до відновлення дипломатичних переговорів і запобігання поверненню до повномасштабної війни: "Я чітко дала зрозуміти, що агресія проти французьких дипломатів у Тегерані є неприйнятною. Усі держави-члени ЄС засудили ці дії".

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі, під час якої пояснив позицію Києва та закликав Тегеран утриматися від ескалації після звинувачень на адресу президента України Володимира Зеленського щодо нібито атаки на іранське торгове судно в Каспійському морі. Арагчі в свою чергу заявив, що Іран не прагне загострення ситуації, однак очікує відшкодування збитків через інцидент, який, за його словами, Україна назвала ненавмисним.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2082216523687395691?s=46