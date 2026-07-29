У день поховання Ліндсі Грема Сенат США розпочне голосування за законопроєкт про санкції проти РФ – ЗМІ

У день поховання автора законопроєкту Ліндсі Грема Сенат США розпочне процедурне голосування за документ про санкції проти Росії та Ірану, який передбачає посилення економічного тиску на Москву через її вторгнення в Україну та обмеження доходів від експорту російських енергоносіїв, повідомляє Reuters.

"Сенат планує проголосувати за законопроєкт у вівторок (у середу по Україні – ІФ-У) після того, як законодавці зустрінуться із Зеленським, який прибув до Вашингтона на похорон Грема та для зустрічі з Трампом. Група республіканських і демократичних законодавців у вівторок оголосила про домовленість щодо голосування за законопроєкт, який тепер має назву "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", і заявила про намір просунути його далі", – йдеться в повідомленні.

Законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти російських посадовців, а також надання президенту США повноважень встановлювати значні мита для країн, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції.

Згідно з документом, президент США зможе запроваджувати мита до 100% на імпорт із країн, які є великими споживачами російської нафти й газу, зокрема Індії, Японії та деяких держав Європейського Союзу. Водночас глава Білого дому матиме право на власний розсуд скасовувати такі обмеження.

Сенатори заявили, що законопроєкт спрямований на припинення іноземних закупівель російських енергоносіїв, доходи від яких, за їхніми словами, підтримують "військову машину" президента РФ Володимира Путіна. Документ також передбачає обмеження можливостей Ірану фінансувати енергетичний сектор і розбудову озброєнь.

Помічник одного із сенаторів-демократів зазначив, що представники обох партій мають питання щодо митної частини документа, однак поки невідомо, чи наполягатимуть вони на цьому під час голосування, оскільки прагнуть вшанувати пам'ять Грема.

Раніше зазначалося, що президент США Дональд Трамп прогнозував, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема, який помер 12 липня після чергового взиту до України, але буде доповнений санкціями проти Ірану та терористичної організації "Хезболла".

Як повідомлялося у п'ятницю 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривало хвороби.