Хмара в інтерв'ю для MAGA-блогерки Лумер: Україна має діяти асиметрично, завдаючи ударів по військовому потенціалу РФ

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара у своєму першому інтерв'ю після призначення для американської MAGA-блогерки Лори Лумер заявив, що Україна має діяти асиметрично у війні проти Росії, зосереджуючи удари на військовому потенціалі противника, а не на цивільних об'єктах.

Хмара розповів про своє бачення роботи Міністерства оборони, розвиток стратегічного партнерства між Україною та США, а також про досвід ведення сучасної війни, який, за його словами, може бути корисним для міжнародних партнерів.

Говорячи про удари Росії по Україні та українські операції проти військових цілей на території РФ, Хмара зазначив, що підходи сторін суттєво відрізняються.

"Росія зацікавлена в тероризуванні цивільних. Україна зацікавлена в захисті своїх людей", – сказав він.

За словами Хмари, Москва намагається зробити повсякденне життя українців нестерпним, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Водночас Україна, за його словами, зосереджується на об'єктах, які забезпечують воєнні можливості Росії, зокрема на елементах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах і транспортних вузлах.

Він наголосив, що Україна не може вести війну за принципом прямого повторення дій противника, а має використовувати асиметричні рішення: "Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично".

Він зазначив, що українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі та застосування безпілотних технологій спрямовані на завдання Росії втрат, які значно перевищують витрати України на проведення таких операцій. За його словами, мета полягає в тому, щоб вартість українських ударів становила близько 2% від шкоди, якої вони завдають Росії.

За словами т.в.о. міністра оборони, роки планування та проведення бойових операцій дали йому практичне розуміння потреб військових на полі бою.

"У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що можна застосовувати проти ворога і що може бути найефективнішим надалі", – зазначив Хмара.

Окремим напрямом роботи Міністерства оборони Хмара назвав удосконалення логістики. Серед пріоритетів він виділив захист маршрутів постачання від російських дронів, забезпечення військових необхідними засобами та своєчасне доставлення ресурсів до підрозділів.

Під час інтерв'ю Хмара говорив про розвиток штучного інтелекту, інновації на полі бою, мобілізацію та зростаючу роль інформаційної війни. На його думку, майбутні конфлікти виграватимуть ті, хто швидше впроваджує нові технології, адаптується до змін і водночас максимально зберігає життя людей.

Говорячи про майбутнє відносин України та США, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони висловив сподівання на розвиток міцного стратегічного партнерства між країнами. Він зазначив, що США мають найпотужніше військо у світі, а Україна накопичила унікальний досвід сучасної війни.

Як повідомлялося, раніше під час перебування в Україні Лумер взяла інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, голови Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єра України (2014-16) Арсенія Яценюка, керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрієм Коваленко і сама дала інтерв'ю українським журналістам, а також зустрілася з мером Дніпра Борисом Філатовим, першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Кислицею, мешканцями міста Буча, співробітниками ДТЕК, представниками ЗМІ.

Джерело: https://loomered.com/2026/07/28/exclusive-interview-ukraines-new-defense-chief-a-battlefield-veteran-trusted-by-troops-eyes-deeper-u-s-partnership-on-modern-warfare/