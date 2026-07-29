Речник Генштабу повідомив про повернення Круткова на посаду командира 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій повідомив про повернення Шаміля Круткова на посаду командира 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", зазначивши, що військовослужбовець знову очолив підрозділ.

"Хороша новина для 93-тя ОМБр Холодний Яр, і не лише для неї. У круту бригаду повернули її крутого командира – Шаміля Круткова. Тепер людина знову на своєму місці", – написав Лиховій у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Раніше офіційної інформації щодо відсторонення Шаміля Круткова від посади командира 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" не оголошували.

Шаміль Крутков очолив 93-ю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" у листопаді 2024 року, після того як її попередній командир Павло Паліса перейшов на посаду заступника керівника Офісу президента України. Круткову 28 років, він родом зі Львова та є випускником Національної академії сухопутних військ. У червні 2021 року його було нагороджено медаллю "За військову службу Україні".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14mdguxHMRT/?mibextid=wwXIfr