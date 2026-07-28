Сибіга прийняв запрошення глави МЗС Ізраїлю відвідати країну та обговорив із ним ескалацію РФ у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв запрошення глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара відвідати країну та під час розмови з ним обговорив ескалацію російських атак проти цивільного судноплавства у Чорному морі, а також їхні наслідки для глобальної продовольчої безпеки.

"Дякую, @gidonsaar (Гідеон Саар – ІФ-У), запрошення прийнято", – написав Сибіга у соціальній мережі X, відповідаючи на допис свого ізраїльського колеги, якому той повідомив про запрошення очільника МЗС України відвідати Ізраїль.

За словами Сибіги, під час розмови він поінформував Саара про посилення Росією атак проти цивільного судноплавства та наслідки цих дій для країн-імпортерів продовольства, зокрема для Ізраїлю.

"Під час нашої розмови я поінформував про ескалацію з боку Росії терористичних дій проти цивільних суден та свободи судноплавства в Чорному морі, а також про їхні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як імпортера", – зазначив Сибіга.

Також міністр повідомив, що розповів ізраїльському колезі про підготовку до пам'ятних заходів, присвячених 85-й трагічній річниці Бабиного Яру.

"Я також поінформував свого колегу про підготовку до пам'ятних заходів, присвячених 85-й трагічній річниці Бабиного Яру", – написав глава МЗС України.

Сибіга зазначив, що сторони домовилися підтримувати контакти на високому рівні та співпрацювати в рамках міжнародних організацій.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2082201493596180779?s=46