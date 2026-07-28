Голова Верховної Ради обговорив законодавчі плани з главами Мінекономіки, Мінсоцполітики та Мінветеранів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук продовжив у вівторок зустрічі із членами нового уряду, призначеного 16 липня, на які він також запрошує представників профільних комітетів.

"Значну увагу приділили питанням європейської інтеграції, співпраці з міжнародними партнерами, гуманітарному розмінуванню, залученню інвестицій, розширенню доступу українських товарів до європейських ринків, а також удосконаленню законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності в оборонно-промисловому комплексі", – написав Стефанчук після зустрічі із новим міністром економіки та довкілля Олександром Кравченком.

За словами спікера, окрему увагу приділили підготовці нового Трудового кодексу та виконанні міжнародних фінансових зобов'язань.

"Детально обговорили перегляд прожиткового мінімуму та методики його формування, відокремлення від інших соціальних виплат і нарахувань, продовження трансформації системи соціальної політики та реалізацію пенсійної реформи", – зазначив голова Ради після зустрічі із міністром соціальної політики Денисом Улютіним, який працював і у попередньому уряді.

Щодо дискусії із новим міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом, то на ній йшлося про підготовку Ветеранського кодексу, початок бюджетного процесу та фінансування ветеранської політики.

Міністр також поінформував про початок формування Єдиного державного реєстру ветеранів, створення персонального цифрового кабінету як важливих інструментів для забезпечення доступності державних послуг.

На усіх зустрічах, згідно із дописами Стефанчука, також обговорювалися питання доопрацювання урядових законодавчих ініціатив, які були відкликані у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів, та будуть повторно внесені на розгляд Верховної Ради, а також підготовка Програми діяльності уряду.

Минулого тижня голова Верховної Ради зустрівся із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим, першим віце-прем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, віцепрем'єркою з питань гуманітарної політики – міністеркою культури Тетяною Бережною, міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та міністром юстиції Денисом Масловим.

У понеділок Стефанчук провів зустрічі із міністром фінансів Сергієм Марченко, міністром агрополітики Тарасом Висоцьким та міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official