Корецький під час першої робочої поїздки на Сумщину обговорив підготовку регіону до зими

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час першої робочої поїздки до Сумської області обговорив підготовку регіону до зимового періоду, виконання плану стійкості, а також актуальні потреби військових і громад.

За словами Корецького, Сумщина щодня перебуває під обстрілами російських військ, зокрема ворог завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, логістиці, цивільних та інших об'єктах.

"Головний фокус – підготовка регіону до зими та виконання плану стійкості. Працюємо над тим, щоб Сумщина мала необхідні ресурси, резерви та підтримку", – зазначив прем'єр у дописі, поширеному в Телеграм.

Під час візиту Корецький провів зустріч із військовими, під час якої сторони обговорили актуальні потреби регіону та захист північного напрямку: "Дякую всім, хто захищає регіон та весь північний напрямок".

Також прем'єр-міністр зустрівся з представниками громад, відвідав об'єкти соціальної сфери, де обговорив основні проблеми та визначив першочергові рішення.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/71