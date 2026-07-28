Російська атака дроном забрала життя жителя Херсонщини – ОВА

У селі Микільське Дар'ївської громади на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув 48-річний чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, атака сталася вдень. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, унаслідок удару російського дрона: "російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсонщини. Сьогодні вдень у селі Микільське Дарївської громади через атаку російського дрона травми, несумісні з життям, отримав 48-річний чоловік".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14156