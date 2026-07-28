Глава МЗС Ірану: Тегеран не прагне ескалації, але вимагає відшкодування збитків

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не прагне ескалації конфлікту, однак вимагає відшкодування збитків через напад на іранське судно, який, за словами глави МЗС Ірану, Україна назвала ненавмисним.

Арагчі повідомив, що під час телефонної розмови з очільником МЗС України Андрієм Сибігою українська сторона запевнила його у ненавмисності інциденту та відсутності прагнення Києва до загострення ситуації.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив мене, що напад на іранське судно був ненавмисним і що Україна не прагне ескалації конфлікту", – написав глава МЗС Ірану у дописі в соціальній мережі X.

За словами Арагчі, Іран також не зацікавлений в ескалації, однак вважає будь-які напади на своїх громадян або інтереси неприйнятними.

"Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян або інтереси є неприйнятним. Збитки мають бути відшкодовані", – зазначив міністр закордонних справ Ірану за підсумками телефонної розмови.

Як повідомлялося, 25 липня Зеленський повідомив про нові далекобійні удари по підприємствам оборонно-промислового комплексу, нафтопереробки та транспорту та військовому кораблю РФ у Каспійському морі. Після цього Арагчі звинуватив Зеленського в нібито атаці на іранське торгове судно в акваторії Каспійського моря, внаслідок якої загинув моряк, та заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді".

На це Зеленський відповів, що Іран фактично вже брав участь у війні проти України, надаючи РФ безпілотники, технології та інше озброєння, та оцінив такі дії, як напад на Україну. Президент зазначив, що Україна має діяти обережно та не допускати відкриття нового фронту, однак, за його словами, необхідно враховувати підтримку РФ з боку Ірану та Північної Кореї. Він наголосив, що Україна має бути готовою до можливого посилення загроз: "Я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми повинні бути готові до всього і знати, що ми не можемо довіряти цим людям".

Це перший контакт Сибіги з Арагчі. У 2022 року колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та колишній глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян провели низку телефонних розмов, присвячених постачанню зброї та агресії РФ.

Джерело: https://x.com/araghchi/status/2082177796508459412?s=46