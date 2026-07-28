Зернові термінали РФ в Чорному морі обмежили доставку зерна вантажівками через ризики судноплавства

Російські зернові експортні термінали в портах Новоросійськ і Тамань обмежили доставку зерна вантажівками на тлі зростання ризиків судноплавства в Чорному морі, повідомили Reuters п'ять джерел у галузі.

"Влада перенаправила зерно з родючих південних регіонів, яке раніше перевозили через Азовське море, до глибоководних зернових терміналів у Чорному морі автомобільним та залізничним транспортом. Однак атаки на чорноморські порти також почастішали", – йдеться в повідомленні.

Три термінали, які, за даними джерел, обмежили поставки автомобільним транспортом, – NZT і SK у порту Новоросійська, а також ZKT у порту Тамань – мають потужність для відвантаження понад 20 млн тонн зерна на рік. Загальний щорічний експорт російського зерна морським шляхом становить близько 50 млн тонн.

Два термінали в Новоросійську приймають зерно, доставлене залізницею, однак такі поставки можливі лише з південних регіонів Росії. Близько третини зерна, яке проходить через ці два термінали, доставляється вантажівками, тоді як ZKT у порту Тамань приймає зерно лише автомобільним транспортом.

Термінали здійснюють відвантаження для основних покупців російського зерна, зокрема Єгипту та Туреччини. Компанії Demetra та Delo Group, які є власниками терміналів.

"Ризики зросли, і дедалі менше людей готові йти на сміливі, необдумані ризики", – інформують в агентстві з посиланням на одне з джерел.

Джерело: https://www.reuters.com/world/three-russian-black-sea-terminals-restrict-grain-intake-by-truck-amid-shipping-2026-07-28/