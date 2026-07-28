18 проєктів прифронтових громад пройшли конкурс на грантову програму УЧХ

18 проєктів пройшли конкурсний відбір у межах грантової програми Українського Червоного Хреста (УЧХ) для прифронтових громад.

"Український Червоний Хрест завершив конкурсний відбір у межах програми "Групові грошові перекази для зміцнення стійкості прифронтових громад"… На участь у програмі надійшла 51 заявка від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та закладів із громад Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей. За результатами оцінювання конкурсна комісія відібрала 18 проєктів, які переходять до наступного етапу реалізації програми", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

У межах конкурсу органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи та заклади з громад Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей зможуть отримати грантову підтримку від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень для реалізації пріоритетних заходів із реагування на надзвичайні ситуації. Програма реалізується за підтримки уряду США в межах проєкту "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості (ANCHOR-UA)".

Програма спрямована на підтримку громад, які постраждали внаслідок війни та щодня забезпечують базові потреби мешканців в умовах постійних викликів.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BZgm5AbFX/?mibextid=wwXIfr