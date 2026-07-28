Зеленська: До кінця 2026 року в Україні планують відкрити ще вісім Шкіл Супергероїв

До кінця 2026 року в Україні планують відкрити ще вісім Шкіл Супергероїв, повідомила перша леді України Олена Зеленська за підсумками відвідування Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні.

За її словами, у Школах Супергероїв діти, які перебувають на лікуванні, мають можливість продовжувати навчання, не перериваючи освітній процес.

"Тут діти, не припиняючи лікування, продовжують навчатися: знайомляться з історією та культурою рідного краю, досліджують, спілкуються, творять. Це допомагає зберігати відчуття звичного дитинства на шляху до одужання, адже життя не має зупинятися", – зазначила Зеленська.

Перша леді повідомила, що від початку роботи центру в Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні тут навчалися понад 1,3 тис. дітей.

"Загалом за підтримки @ZelenskaFND (Фундації Олени Зеленської – ІФ-У) запрацювали вже 12 Шкіл Супергероїв, а до кінця 2026 року плануємо відкрити ще вісім", – повідомила вона у дописі, поширеному у соціальній мережі Х.

Зеленська також подякувала вчителям, медикам, психологам та міжнародним партнерам за підтримку роботи таких освітніх просторів.