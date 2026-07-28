Приїзд Віткоффа і Кушнера до України планується, як і раніше – джерело

Приїзд представників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до України дійсно планується, але такі наміри висловлювалися і раніше, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" проінформане джерело у вівторок.

"Вони планують, але це вже не вперше. То подивимось", – сказав співрозмовник агентства, коментуючи повідомлення американської MAGA-блогерки Лори Лумер з посиланням на власні джерела про те, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому Домі нібито домовились про візит Віткоффа та Кушнера до України.

Як повідомлялося, 22 липня Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, й говорив, зокрема "про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир", а на початку місяця повідомляв, що українська сторона очікує на їх візит з огляду на те, що вони раніше заявляли про намір приїхати до України, щоб ознайомитися з ситуацією на місці.

На початку травня Зеленський заявляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення залишається в силі.