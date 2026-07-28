Віткофф і Кушнер відвідають Київ протягом 2 тижнів в рамках зусиль для завершення війни – блогерка Лумер

Американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яка відвідала з візитом Україну, анонсувала візит до України посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до України, пославшись на власні джерела.

"Джерело в Білому домі повідомило мені, що під час зустрічі президента Трампа з президентом України Зеленським сьогодні було домовлено, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер тепер здійснять візит до Києва вперше в дусі дипломатії та з метою покласти край війні між Росією та Україною. Дата та час незабаром будуть визначені, і план полягає в тому, щоб доставити їх до Києва протягом наступних 2 тижнів", – написала Лумер в Х у вівторок.

Водночас вона додала, що вона також пропонувала Білому дому організувати цей візит, і закликала до цього безпосередньо Віткоффа і Кушнера. "Вони провели достатньо зустрічей у Москві і повинні приїхати до України. Особливо тепер, коли Росія постачає Ірану зброю та супутникові знімки для вбивства американських солдатів", – додала Лумер.

Як повідомлялося, 22 липня Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, й говорив, зокрема "про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир", а на початку місяця повідомляв, що українська сторона очікує на їх візит з огляду на те, що вони раніше заявляли про намір приїхати до України, щоб ознайомитися з ситуацією на місці.

На початку травня Зеленський заявляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення залишається в силі.