Зеленський обговорив із Lockheed Martin спільне виробництво та обмін технологіями у сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський у США провів зустріч із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin, під час якої обговорив розвиток співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями.

"Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили подальше розширення співпраці між Україною та компанією, зокрема можливості спільного виробництва.

Зеленський повідомив, що окремо йшлося про спільні можливості щодо систем Patriot та інших оборонних систем.

"Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів", – наголосив глава держави.

Президент подякував представникам Lockheed Martin за підтримку та допомогу Україні.