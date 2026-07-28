В Одесі під час руху вибухнула автівка, водій загинув, пасажирку шпиталізовано – поліція

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок вибуху автомобіля на розі проспектів Небесної Сотні та Ярослава Мудрого в Київському районі Одеси у вівторок ввечері, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого надійшло до поліції сьогодні, 28 липня, ввечері. За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Особа загиблого та постраждалої, як і сфера їх діяльності, не розкривається.

В поліції повідомили, що на місце події скеровано слідчо-оперативну групу, криміналістів та співробітників вибухотехнічної служби поліції, а правову кваліфікацію події буде надано після з'ясування всіх обставин.

"На зазначеній ділянці дороги ускладнено рух транспорту. Просимо водіїв враховувати інформацію під час вибору маршруту", – повідомили в Одеському районне управління поліції № 1