Буданов: Україна і США домовилися про інтенсифікацію переговорного процесу

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що під час зустрічі української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі сторони домовилися про інтенсифікацію переговорного процесу на всіх рівнях.

"У складі української делегації під головуванням Президента Володимира Зеленського взяв участь у зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом та американськими колегами в Білому домі", – написав Буданов у телеграмі у вівторок.

За його словами, під час зустрічі відбулася змістовна розмова щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру.

"Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях", – зазначив Буданов.

Він також подякував Сполученим Штатам за підтримку України.