Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану: Наша мета – уникнути непотрібної ескалації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, під час якої пояснив позицію України та закликав колегу утриматися від деескалації після звинувачень на адресу президента України Володимира Зеленського в нібито атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі.

"Я зателефонував міністру закордонних справ Ірану Арагчі для відвертої розмови. Дипломатія – це пряма розмова, навіть коли вона складна. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації. Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про загибель їхнього громадянина та пошкодження цивільного судна в одному з нещодавніх інцидентів", – написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

Він наголосив, що метою України є протидія агресії РФ, яка є першопричиною "усіх похідних інцидентів", і саме РФ несе повну відповідальність за всі провокації та жертви.

"Я наголосив на необхідності утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Ця війна є незаконною і має закінчитися. Наша позиція залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, 25 липня Зеленський повідомив про нові далекобійні удари по підприємствам оборонно-промислового комплексу, нафтопереробки та транспорту та військовому кораблю РФ у Каспійському морі. Після цього Арагчі звинуватив Зеленського в нібито атаці на іранське торгове судно в акваторії Каспійського моря, внаслідок якої загинув моряк, та заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді".

На це Зеленський відповів, що Іран фактично вже брав участь у війні проти України, надаючи РФ безпілотники, технології та інше озброєння, та оцінив такі дії, як напад на Україну. Президент зазначив, що Україна має діяти обережно та не допускати відкриття нового фронту, однак, за його словами, необхідно враховувати підтримку РФ з боку Ірану та Північної Кореї. Він наголосив, що Україна має бути готовою до можливого посилення загроз: "Я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми повинні бути готові до всього і знати, що ми не можемо довіряти цим людям".

Це перший контакт Сибіги з Арагчі. У 2022 року колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та колишній глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян провели низку телефонних розмов, присвячених постачанню зброї та агресії РФ.