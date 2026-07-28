Зеленський у річницю вбивства в Оленівці: Ми завжди повинні пам'ятати, з ким маємо справу

Президент України Володимир Зеленський в річницю масового убивства українських військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року в колонії окупантів в Оленівці нагадав про важливість повернення всіх українців з полону.

"Маємо повернути з російського полону всіх наших людей – військових і цивільних. Важливо, що Україна не одна в цьому прагненні, і наші друзі у світі допомагають нам із посередництвом. За час повномасштабної війни нам уже вдалося повернути 9613 людей із російського полону. Пам'ятаємо про кожного, хто ще залишається в неволі", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Він заявив, що жоден злочин проти українців не буде забутий.

"Щороку цими днями ми в Україні вшановуємо пам'ять наших людей, убитих у російському полоні. У ніч із 28 на 29 липня росіяни вбили наших людей в Оленівці – жорстоко, підло, абсолютно цинічно. Загинули більше 50 українських військовополонених, понад 100 були поранені. І це один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100 відсотків, абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати. Ми завжди повинні пам'ятати, з ким маємо справу", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили один із найжахливіших терактів у сучасній історії України – вибух у колонії №120 у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. У результаті атаки, яка знищила барак, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, ще понад 130 були поранені. Більшість із них були героями "Азовсталі", які, виконуючи наказ вищого командування, вийшли з оточення з надією на збереження життя згідно з міжнародними гарантіями. Проте замість захисту отримали смерть.

28 липня Україна відзначає важливу пам'ятну дату – День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день затверджено Верховною Радою постановою №4558-ІХ від 22 липня 2025 року як відповідь на ініціативу громадськості та національний обов'язок – вшанувати героїв, які стали жертвами жорстокого полону та воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією.

Міністерство закордонних справ України в річницю трагедії виступило з заявою, наголосивши, що теракт в Оленівці був свідомим, цілеспрямованим та варварським злочином Російської Федерації у порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. "Масове вбивство полонених, катування, жорстоке поводження та нелюдські умови утримання є тяжкими порушеннями міжнародного гуманітарного права та воєнними злочинами, за які винні мають понести невідворотне покарання", – йдеться у заяві.

В п'ятницю, 31 липня, о 19:00 в Києві запланована протестна хода за діалог і реформи в оборонній сфері. Хода стартуватиме від пам'ятника Шевченку в парку Шевченка і фінішує на площі Івана Франка.