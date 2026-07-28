Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зустрічі Трампа з Зеленським та Нетаньягу були продуктивними – Білий Дім

1 хв читати
Додати як джерело
Зустрічі Трампа з Зеленським та Нетаньягу були продуктивними – Білий Дім

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила про продуктивність перемовин президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, які перебувають з візитом в США.

"Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і прем'єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними!", – написала Левітт в Х у вівторок, не розкривши деталей.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вже залишив Білий дім, де тривала його зустріч за закритими дверима з президентом США Дональдом Трампом. Він перебував там трохи більше години.

Пізніше президент України повідомив, що обговорював з Трампом дипломатичний процес, ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot "та деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

#україна #президенти #сша
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ