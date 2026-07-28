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Пожежу в житловій 5-поверхівці в Харкові локалізовано, кількість постраждалих зросла до 8 осіб

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Пожежу в житловій 5-поверхівці в Харкові локалізовано, кількість постраждалих зросла до 8 осіб

Станом на 19:00 кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по житловій 5-поверхівці в Новобаварському районі Харкова зросла до 8, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У 8 людей медики діагностували гостру реакцію на стрес", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що пожежа, що спалахнула внаслідок удару, вже локалізована. Раніше повідомлялося, що внаслідок удару БпЛА по житловій 5-поверхівці загорілася покрівля. Постраждали 5 осіб.

 

#харьковская_область #обстрел
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