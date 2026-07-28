Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатію: Готуємося до важливих зустрічей у серпні

Президент України Володимир Зеленський у США провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, посилення протиповітряної оборони України та підготовку до важливих дипломатичних зустрічей у серпні.

"Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сторони відзначили значні втрати Росії на полі бою та погіршення ситуації в російській економіці, а також обговорили необхідність подальшого посилення захисту України від російських атак.

"Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні", – зазначив президент.

Також президент Фінляндії відзначив успіхи України в далекобійних санкціях.

Зеленський подякував Стуббу за розуміння щодо потреб України, наголосивши, що ракети для Patriot "буквально потрібні кожного дня".