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Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатію: Готуємося до важливих зустрічей у серпні

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Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві
Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у США провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, посилення протиповітряної оборони України та підготовку до важливих дипломатичних зустрічей у серпні.

"Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сторони відзначили значні втрати Росії на полі бою та погіршення ситуації в російській економіці, а також обговорили необхідність подальшого посилення захисту України від російських атак.

"Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні", – зазначив президент.

Також президент Фінляндії відзначив успіхи України в далекобійних санкціях.

Зеленський подякував Стуббу за розуміння щодо потреб України, наголосивши, що ракети для Patriot "буквально потрібні кожного дня".

 

#стубб #зустріч #зеленський
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