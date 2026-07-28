Ворог втретє атакував цивільне судно під прапором Ліберії на Одещині - АМПУ

Російські війська у вівторок втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту, внаслідок удару зафіксовано задимлення в районі ходової рубки, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Послідовні удари по одному й тому самому цивільному судну вкотре демонструють характер російських атак: під прицілом перебувають не лише портова інфраструктура чи вантажі, а безпосередньо цивільний торговельний флот", - повідомила АМПУ у Телеграм у вівторок.

Зазначається, що під час атаки судно було без вантажу та екіпажу.

"росія системно створює загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі, намагаючись зруйнувати морську логістику України та підірвати безпеку торговельних перевезень",- наголошують в адміністрації.

Напередодні АМПУ повідомляла, що в акваторії Чорного моря запроваджено постійний моніторинг щодо можливого впливу на довкілля та безпеку судноплавства внаслідок затоплення судна GOLDEN LEO, яке 19 липня було атаковано російськими військами.

Тоді російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина).

Кількість моряків, загиблих внаслідок удару по цивільному судну під Одесою зросла до 10, серед них український лоцман.

У ніч на 27 липня ворог також завдав ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга раніше заявляв, що остання хвиля атак не була поодиноким випадком. Росія також атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди, в результаті чого одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.