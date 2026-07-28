Одна людина загинула, одна дістала поранень у Дніпропетровській області

Російські окупаційні війська станом на 18:30 вівторка понад пів сотні разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, одна людина загинула, ще одну було поранено, повідомив очільник обласної віськової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Понад 50 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграмі.

За даними ОВА, у Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській громаді. Понівечені приватні будинки. Загинула одна людина.

На Нікопольщині окупанти били по самому Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, магазин, автівки. Постраждав 40-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі під атакою були райцентр, Софіївська та Грушівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні оселі, адмінбудівля й автомобіль.