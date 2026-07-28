Зеленський: Говорили з Трампом про дипломатію, команди узгодять подальшу комунікацію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сторони обговорили дипломатичний процес.

"Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

До повідомлення президент додав фотографії із зустрічі з Трампом.

До української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, тво міністра закордонних справ Андрій Сибіга, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.