Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: Говорили з Трампом про дипломатію, команди узгодять подальшу комунікацію

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: Говорили з Трампом про дипломатію, команди узгодять подальшу комунікацію
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сторони обговорили дипломатичний процес.

"Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

До повідомлення президент додав фотографії із зустрічі з Трампом.

До української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, тво міністра закордонних справ Андрій Сибіга, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

#трамп #зеленський #дипломатія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія надала України технології РЕБ для захисту дронів – зустріч Зеленського з Бернемом

Велика Британія надала України технології РЕБ для захисту дронів – зустріч Зеленського з Бернемом

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії …

Читати