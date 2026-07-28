Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot.

"Обговорили з президентом (Трампом -ІФ-У) ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент також подякував США за "все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру".

Зокрема, під час зустрічі Зеленський висловив Трампу співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема.

"Він був справжнім другом України", – зазначив глава Української держави.