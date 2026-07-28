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ДБР: затримано начальника Держгеокадастру на Львівщині, який намагався підкупити співробітника НАЗК

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ДБР: затримано начальника Держгеокадастру на Львівщині, який намагався підкупити співробітника НАЗК
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) затримали начальника ГУ Держгеокадастру у Львівській області, який намагався підкупити співробітника НАЗК.

"Посадовець запропонував йому $30 тис. за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті у вівторок.

В повідомленні уточнюється, що моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.

"У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав наполегливо домагатися особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК", – зазначають у відомстві.

За даними ДБР, під час зустрічі у Львові він запропонував посадовцю НАЗК $30 тис. за потрібний результат моніторингу.

"Намагаючись приховати зміст розмови, суму хабаря чоловік написав ручкою на серветці", – зауважують в Бюро.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництво Агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії посадовця.

За інформацією ДБР, згодом він призначив нову зустріч та прибув до Києва.

Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

#назк #кадастр #підкуп #дбр
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