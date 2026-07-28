Щонайменше двоє постраждалих внаслідок удару БпЛА по Харкову

Станом на 17:45 відомо про двох постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по житловій 5-поверхівці в Новобаварському районі Харкова.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що жителів будинку оперативно евакуйовано.

"Внаслідок влучання реактивного БПЛА типу "Шахед" загорілася покрівля п’ятиповерхового житлового будинку. Усіх мешканців оперативно евакуйовано", – написав Терехов.

Раніше він повідомляв, що внаслідок удару БпЛА по 5-поверхівці спалахнула пожежа.