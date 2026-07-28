Трамп проводить зустріч із Зеленським – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, вона відбувається за закритими дверима, повідомляє Associated Press з посиланням на Білий дім.

"Білий дім повідомляє, що зустріч розпочалася о 9:47 ранку (16:47 за київським часом – ІФ-У). Вона проходить "за закритими дверима", тобто журналісти, ймовірно, не зможуть побачити лідерів разом в Овальному кабінеті", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Білого дому, де проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.