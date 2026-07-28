ДБР: військовослужбовиця на Закарпатті два роки не з'являлася на службі, але отримала понад 1,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Націполіцією, СБУ та Військовою службою правопорядку ЗСУ повідомили про підозру колишньому командиру батальйону однієї з військових частин на Закарпатті та його підлеглій, яка понад два роки фактично не проходила службу, але отримувала грошове забезпечення.

"Офіцер знав, що військовослужбовиця не перебуває у місці дислокації підрозділу та не виконує службових обов’язків. Попри це, він дозволив їй не з’являтися до військової частини та приховував її відсутність від командування", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті у вівторок.

За даними відомства, колишній комбат запевняв інших військовослужбовців, що підлегла нібито виконує окремі доручення за його розпорядженням.

"У цей час 31-річна солдатка перебувала за місцем проживання. До військової частини вона приїжджала лише час від часу, створюючи видимість проходження служби", – уточнюють в Бюро.

Згідно з повідомленням, упродовж цього періоду їй продовжували нараховувати грошове забезпечення та додаткову винагороду. Загалом вона безпідставно отримала понад 1,5 млн грн бюджетних коштів.

В ДБР зауважують, що правоохоронці викрили цей факт під час розслідування іншої протиправної діяльності колишнього командира батальйону.

У лютому 2025 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт стосовно нього за вимагання грошей у військовослужбовців за те, щоб їх не направляли до району ведення бойових дій.

Колишньому командиру батальйону повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України.

Військовослужбовицю підозрюють в ухиленні від військової служби та пособництві у зловживанні службовим становищем – ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.