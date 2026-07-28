Окупанти захопили понад 4 кв. км біля кордону в районі Артільного Харківської області – DeepState

Російські окупанти просунулись через державний кордон на півночі Куп’янського району Харківської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Артільного", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState у вівторок.

На мапах проєкту видно, що окупанти захопили сумарно 4,67 кв. км території між селами Артільне та Шев’яківка в напрямку сіл Усинівка та Івашкине Куп’янського району, а самі ці чотири села опинилися в районі проникнення ("сірій зоні"), площа якої склала 22,24 кв. км. Таким чином ворог створив новий плацдарм наступу приблизно на 5 км на північ від існуючого.

Крім цього, окупанти розширили "сіру зону" в Донецькій області в районі села Малинівка на краматорському напрямку фронту на 1,73 кв. км, і на південний захід від окупованого міста Часів Яр на костянтинівському напрямку фронту на 1,71 кв. км.

На інших ділянках фронту без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня і площа окупації, і район проникнення зростали в середньому приблизно на 1,4 кв. км на добу.