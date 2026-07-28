Законопроєкт Грема став комплексним інструментом тиску на РФ – уповноважений президента

Законопроєкт про санкції проти Росії став комплексним інструментом економічного тиску, який передбачає не лише вторинні мита для покупців російської нафти, а й санкції проти постачальників технологій, учасників тіньового флоту та фінансового сектору, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Що мені дуже подобається в цьому законопроєкті (сенатора Ліндсі Грема – ІФ-У), він пішов далі порівняно з тим, який був рік тому, коли по суті зводився до одного рядочка про тарифи. Тепер це дійсно комплексний законопроєкт", – сказав Власюк у ефірі національного телемарафона у вівторок.

За його словами, документ передбачає запровадження 100-відсоткових тарифів США для країн, які продовжать купувати російську нафту.

"Якщо ви продовжуєте купувати російську нафту, ви отримуєте 100% тариф США на експорт вашої продукції до найбільшого у світі ринку. Скоріше за все, це зробить закупівлю російської нафти економічно невигідною", – зазначив він.

Власюк додав, що законопроєкт також передбачає вторинні санкції щодо постачальників технологій і компонентів для російського та іранського ВПК, розширення обмежень проти суден, судновласників, операторів, страховиків і капітанів тіньового флоту, а також заходи проти фінансового сектору Росії та Ірану.

Як повідомлялося, двопартійна група сенаторів США у вівторок оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту, який дозволить президенту Дональду Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів.

Згідно з оприлюдненим цього тижня текстом, документ наділяє президента повноваженнями запроваджувати мита проти п’ятірки найбільших покупців російської сирої нафти й природного газу, а також проти п’яти країн, які найбільше сприяють Росії в ухиленні від енергетичних санкцій.

Хоча цей законопроєкт довго виборювали покійний сенатор Ліндсі Грем та інші прихильники України, він може поставити під загрозу й без того нестабільні торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які є провідними покупцями російських енергоресурсів. Відомо, що у вівторок ввечері у Вашингтоні із сенаторами, які підтримують ухвалення законопроєкту, зустрінеться президент України Володимир Зеленський.