Сенатори США дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії та Ірану – ЗМІ

Двопартійна група сенаторів США у вівторок оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту, який дозволить президенту Дональду Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів, а також Ірану, повідомило агентство Bloomberg.

"Двопартійна група сенаторів у вівторок оголосила про угоду щодо довгоочікуваного законодавства, яке дозволить президенту Дональду Трампу запровадити більше обмежень для основних покупців російських енергоносіїв, а також для Ірану. Трамп висловив підтримку цьому заходу, який відстоював покійний сенатор Ліндсі Грем , а процедурне голосування щодо нього заплановано на вівторок пізно ввечері", – йдеться у повідомленні Bloomberg у вівторок.

Законопроєкт продовжує дію санкцій проти Ірану та окремо стосується експортерів російського газу та нафти.

Згідно з оприлюдненим цього тижня текстом, документ наділяє президента повноваженнями запроваджувати мита проти п’ятірки найбільших покупців російської сирої нафти й природного газу, а також проти п’яти країн, які найбільше сприяють Росії в ухиленні від енергетичних санкцій.

Хоча цей законопроєкт довго виборювали Грем та інші прихильники України, він може поставити під загрозу й без того нестабільні торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які є провідними покупцями російських енергоресурсів. Відомо, що у вівторок ввечері у Вашингтоні з сенаторами, які підтримують ухвалення законопроєкту, зустрінеться президент України Володимир Зеленський.