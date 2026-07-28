СБУ: 15 років за ґратами проведе жителька Хмельниччини, яка "зливала" ворогу координати підрозділу ЗСУ, де служив її син

За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яка на замовлення ФСБ передавала ворогу дані про пункти дислокації підрозділу, в якому служив її син-військовий ЗСУ, і готувала теракт.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ зазначає, що жінку викрили в червні 2025 року на Хмельниччині. Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли зловмисниця обирала місце для закладання саморобної бомби поблизу однієї з військових частин на заході України.

За даними української спецслужби, працівниця охоронної фірми в обласному центрі потрапила до уваги ФСБ, коли залишала прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

"Встановлено, що після вербування вона передавала російській спецслужбі дані про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому проходив службу її син", – наголошують у відомстві.

Згодом, як зазначають у відомстві, агентка почала відстежувати місця дислокації мобільних вогневих груп, тренувальних центрів та запасних командних пунктів українських військ.

Для цього жінка обходила обласний центр та прилеглу територію, де фотографувала об’єкти, імітуючи телефонну розмову.

"Надалі зловмисниця придбала складові для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який у подальшому мала закласти біля військової бази для дистанційного підриву", – уточнюють в українській спецслужбі.

Під час обшуків у затриманої виявлено телефон із доказами роботи на ФСБ та комплектуючі до вибухового пристрою.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав фігурантку винною за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (готування до незаконного виготовлення вибухового пристрою); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.