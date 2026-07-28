Хмара дав своє перше інтерв'ю на посаді очільника Міноборони MAGA-блогерці Лумер

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара дав своє перше інтерв’ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер, яка відвідала з візитом Україну.

"Я щойно провела ексклюзивне інтерв’ю з новопризначеним міністром оборони України Євгеном Хмарою. Ми поговорили про поточний стан війни з Росією, про те, як він бачить довгострокові військові відносини України зі Сполученими Штатами, і як Україна може допомогти Сполученим Штатам стати світовим лідером у виробництві безпілотників та сучасних бойових діях, щоб дві країни могли перемогти своїх спільних ворогів та стримати російську агресію", – написала Лумер в соцмережі Х у вівторок.

Вона анонсувала звіт та публікацію повного інтерв’ю незабаром.

Лумер наголосила, що це перше інтерв’ю, яке Хмара дав з моменту виконання своїх обов’язків на новій посаді після призначення його виконувачем обов’язків міністра оборони.

Раніше під час перебування в Україні Лумер взяла інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, голови Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єра України (2014-16) Арсенія Яценюка, керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрієм Коваленком і сама дала інтерв’ю українським журналістам, а також зустрілася з мером Дніпра Борисом Філатовим, першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Кислицею, мешканцями міста Буча, співробітниками ДТЕК, представниками ЗМІ.