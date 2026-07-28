Рідні військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, вимагають повернення полонених із так званого "списку 46"

Родини військовополонених, які вийшли в полон з заводу "Азовсталь" у Маріуполі за наказом президента України, наразі вимагають повернення полонених із так званого "списку 46" – це військовополонені, які потрапили до полону вже важко пораненими та ті, які є в підтвердженому списку.

Про це у вівторок в Медіацентрі Україна сказала дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці, який вже 50 місяців перебуває в полоні, Анастасія Гондюл.

"Ірина Верещук обіцяла, що питання важкопоранених полонених буде під її особистим контролем. Нам обіцяли, що в кожному обміні повертатимуть одного-двох поранених із барака 200. Ми також передали відео наших поранених та повні списки тих, хто перебуває у полоні. Минув рік, і за цей рік не повернувся жоден важкопоранений", – сказала вона.

Гондюл переконана, що важкопоранених мали обміняти в рамках гуманітарних обмінів.

Наразі рідним військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, стало відомо, що списки на так званий барак 200 постійно змінювались. Родини полонених відтворювали цей список самостійно. Зараз невідомі прізвища 12-13 людей, повідомила, дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці Анна Лобова.

"Ці списки начальнику колонії відніс колишній військовополонений. Ми знали цю інформацію рік тому. У нас не було свідка, який скаже цю інформацію правоохоронцям. Тому ми мовчали і чекали, коли слідство скаже щось нове. Зараз ці свідчення задокументовані, але не слідчими", – сказала вона. За її словами, всі, хто вижив у теракті в Оленівці, перебувають під слідством.

"Всіх будуть судити за статтею 205 КК росії (терористичний акт, передбачає до 20 років позбавлення волі – ІФ-У). Наші рідні 5-й рік перебувають у повному інформаційному вакуумі, ми не маємо право на листування, на передачі. Хочу нагадати, що їм обіцяли полон протягом 3-4 місяців, обіцяли збереження життя і сьогодні у залі немає жодної людини, яка обіцяла їм це на Азовсталі", – сказала вона. Рідні полонених вимагають відповідей від правоохоронних органів, зокрема СБУ, чому за цей час немає ніяких змін та новин у слідстві.

Як повідомлялося, число 46 у контексті Оленівки стосується кількості важкопоранених українських військовополонених – захисників Маріуполя та "Азовсталі", які вижили після російського теракту в колонії в ніч на 29 липня 2022 року, але досі залишаються в російському полоні. Усі вони мають важкі поранення з не до кінця загоєними травмами та уламками в тілі. Бранці утримуються в Росії та на окупованих територіях у жорстких умовах повного інформаційного вакууму, без належної медичної допомоги та зв’язку з рідними. Проти багатьох із них (зокрема щодо 38 бійців "Азову") окупаційні органи фабрикують незаконні кримінальні справи за тероризм.

"Барак 200" в Оленівці – це окреме приміщення на території колишньої Волноваської виправної колонії №120 на окупованій Донеччині, де Росія утримувала та в ніч проти 29 липня 2022 року підірвала українських військовополонених – захисників "Азовсталі". Внаслідок цього теракту загинуло щонайменше 53 українські воїни, понад 130 дістали поранення.