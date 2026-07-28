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З 2022 року з полону повернулися 426 киян-військових – Кличко

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З 2022 року з полону повернулися 426 киян-військових – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з військовими, звільненими з російського полону, та вручив їм нагороди від столиці.

"Зустрівся у столичній мерії з військовими-киянами, звільненими з російського полону. Та вручив їм нагороди від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава". Кожна така зустріч із захисниками – це можливість не тільки подякувати їм, а й почути, якої підтримки й допомоги вони потребують після повернення додому. За час повномасштабної війни з полону повернулися 426 захисників і захисниць України, які мешкають у Києві", – написав Кличко в Телеграм за підсумками зустрічі.

Він наголосив, що столиця намагається забезпечити захисникам комплексний супровід після повернення, що передбачено міською цільовою програмою "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України".

"Кожен повернений з полону киянин має право на отримання разової грошової допомоги від міста в розмірі 45 000 грн. На базі Київ Мілітарі Хабу для звільнених із полону захисників та їхніх родин працює комплексна система підтримки. Тут допомагають пройти непростий шлях адаптації до мирного життя: відновити документи, отримати психологічну та юридичну допомогу, лікування і фізичну реабілітацію, отримати соціальний супровід, матеріальну підтримку, сприяння у працевлаштуванні та інші необхідні послуги", – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, минулого року Київ спрямував 12 млрд грн з міського бюджету на допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам.

#повернення #полонені #кличко
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