В Києві з міркувань безпеки скасована акція пам'яті жертв Оленівки та закликали не йти на мітинг проти відставки Федорова

Акція пам’яті жертв Оленівки, яка мала відбутися 28 липня на Майдані Незалежності в Києві, скасована з міркувань безпеки, крім того, громадян закликають утриматися від участі в мітингу проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова на площі Франка в цей день.

Про це повідомив колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі", ініціатор мітингів проти відставки Федорова Дмитро Козятинський.

"Сьогоднішня акція пам’яті жертв Оленівки була скасована через ракетну небезпеку. Прошу, за можливості, також утриматися сьогодні від виходу на площу Франка. Натомість акумулюйте сили на п’ятничну ходу. Бережіть себе!", – написав Козятинський в соцмережі Facebook.

Раніше Асоціація родин захисників "Азовсталі" також повідомила про скасування акції пам’яті, присвяченої четвертим роковинам теракту в Оленівці.

"Нам надзвичайно прикро ухвалювати це рішення, адже цей захід був спланований задовго до 28 липня, і ми доклали багато зусиль, щоб разом вшанувати пам’ять наших полеглих Захисників. Проте сьогодні безпека кожного, хто мав долучитися до акції, є найважливішою. В умовах постійної загрози масованих російських обстрілів ми не можемо наражати людей на небезпеку", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили один із найжахливіших терактів у сучасній історії України – вибух у колонії №120 у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. У результаті атаки, яка знищила барак, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, ще понад 130 були поранені. Більшість із них були героями "Азовсталі", які, виконуючи наказ вищого командування, вийшли з оточення з надією на збереження життя згідно з міжнародними гарантіями. Проте замість захисту отримали смерть.

28 липня Україна відзначає важливу пам’ятну дату – День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день затверджено Верховною Радою постановою №4558-ІХ від 22 липня 2025 року як відповідь на ініціативу громадськості та національний обов’язок – вшанувати героїв, які стали жертвами жорстокого полону та воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією.

Міністерство закордонних справ України в річницю трагедії виступило з заявою, наголосивши, що теракт в Оленівці був свідомим, цілеспрямованим та варварським злочином Російської Федерації у порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

"Масове вбивство полонених, катування, жорстоке поводження та нелюдські умови утримання є тяжкими порушеннями міжнародного гуманітарного права та воєнними злочинами, за які винні мають понести невідворотне покарання", – йдеться у заяві.

В п’ятницю, 31 липня, о 19:00 в Києві запланована протестна хода за діалог і реформи в оборонній сфері. Хода стартуватиме від пам’ятника Шевченку в парку Шевченка і фінішує на площі Івана Франка.