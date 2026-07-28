НБУ випустив монету "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні"

Національний банк України (НБУ) 28 липня ввів у готівковий обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 грн до Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії РФ, повідомив центробанк у вівторок.

"Ця монета – про пам’ять, яка не стирається з часом. Вона вшановує військових і цивільних, чиї життя обірвав російський полон, та нагадує про злочини проти українського народу, які не мають строку давності, про системну політику терору, яку росія веде проти України", – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Зазначається, що монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Її аверс ідентичний аверсу обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року: в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, частини якого переходять у силуети птахів. За задумом авторів, композиція символізує звільнення з кайданів і незламність людей, які віддали життя за Україну. По колу розміщено напис "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".

Художник реверсу монети – Микола Коваленко, художник аверсу та скульптор – Володимир Дем’яненко.

НБУ поступово введе в готівковий обіг 2 млн таких монет, передаючи їх банкам, інкасаторським компаніям і компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам.

Монета є законним платіжним засобом в Україні та приймається за номіналом 10 грн для всіх видів платежів, зарахування на рахунки й вклади та виконання платіжних операцій.