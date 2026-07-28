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Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 16:30 за Києвом – прессекретар

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Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 16:30 за Києвом – прессекретар
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться о 16:30 за київським часом у вівторок, зустріч буде проходити без ЗМІ, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"9:30 (16:30 за київським часом – ІФ-У) зустріч із президентом Трампом, справді без ЗМІ, і очікуємо лише фото звідти", – сказав Никифоров журналістам.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

О 12:30 за Вашингтоном (19:30 за Києвом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Також о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) президент зустрінеться із сенаторами - співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.

#час #трамп #зустріч #зеленський
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